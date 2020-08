Gaetano Masucci: “Meritavamo i Playoff, è andata male”

Le sue lacrime in campo al fischio finale della gara col Frosinone sono la fotografia di un sogno svanito per questione di centimetri: sì, esattamente gli stessi che hanno impedito al pallonetto di Gaetano Masucci di infilare il probabile gol qualificazione nella porta di Bardi: “Purtroppo è andata male e resta una grande amarezza perché meritavamo di arrivare ai playoff. Non sono stato fortunato in quella occasione…”

Una stagione comunque da incorniciare, per lui e per il Pisa: “Meritiamo sicuramente un voto alto per quello che abbiamo fatto. Non ci resta che ringraziare i tifosi per il modo in cui hanno saputo starci vicino anche quando non potevano; è stato emozionante, grazie davvero”.

