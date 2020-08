Il Presidente: “Impegno e programmazione per crescere ancora”

Il Presidente del Pisa Sporting Club Giuseppe Corrado, ospite negli studi di Canale 50 per la trasmissione “Il Nerazzurro” ha tracciato un bilancio del campionato appena concluso, gettando ovviamente lo sguardo anche all’immediato futuro: “Credo che l’amarezza per non aver raggiunto i Playoff scomparirà solo quando scenderemo in campo per la prima partita della prossima stagione: mi è molto dispiaciuto perché c’è mancato poco e la squadra, ne sono certo, se la sarebbe giocata alla pari con tutti così come fatto durante l’anno”.

Il ritorno in campo ha fatto registrare numeri importanti per il Pisa: “Nelle ultime 10 partite abbiamo tenuto una media di 1,80 punti per partita, mentre il Crotone, promosso direttamente, ne ha fatti 1,78”.

Capitolo futuro: “Vogliamo migliorarci, sempre. Però non vogliamo fare dichiarazioni, perchè vogliamo soprattutto fare fatti, tenendo sempre un profilo basso perchè è quello che serve per fare le cose nel verso giusto attraverso l’impegno e la programmazione”.

Sullo sfondo il progetto della nuova Arena: “Relativamente all’Arena, abbiamo presentato al Sindaco un Piano Economico Finanziario circa 20 giorni fa, con la necessità di alcuni accorgimenti perché alcuni aspetti tecnici ed economici correlati al valore degli affitti necessitano di modifiche. Penso che a a metà settembre potremmo avere una struttura definitiva e a quel punto, se ci sarà un’approvazione definitiva, si passerà alla fase finale del progetto ovvero all’appalto dei lavori. Per noi è fondamentale partire il più presto possibile”

