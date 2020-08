Il Pisa Sporting Club comunica di aver affidato l’incarico di Responsabile Tecnico della formazione Primavera a Marco Masi.

Si tratta di un nuovo ritorno in nerazzurro per il tecnico pisano che dopo aver conquistato, da calciatore, con il Pisa la promozione in serie A nella stagione 1984-85, ha ricoperto diversi ruoli nel corso degli anni proprio nei quadri tecnici della società nerazzurra.

Marco Masi è stato infatti già tecnico della formazione Berretti (2002-2004), allenatore in 2° della Prima squadra sotto la guida di Antonio Cabrini, e responsabile tecnico della Prima Squadra nella stagione 2004-2005 (serie C).

Nella suo palmares anche due vittorie nel Campionato Nazionale Dilettanti sulle panchine di Pontedera (2011-2012) e Pianese (2018-2019).

L’articolo Marco Masi è il nuovo allenatore della formazione Primavera proviene da Ac Pisa 1909.