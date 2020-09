Il Pisa Sporting Club è sceso in campo questa mattina al Centro Sportivo di San Piero a Grado per chiudere la settimana di preparazione e per completare il percorso di avvicinamento al prestigioso test match contro l’Inter in programma domani pomeriggio (ore 18.00) allo Stadio “Meazza”.

Il Gruppo Squadra nerazzurra ha effettuato un breve riscaldamento sul campo secondario prima di trasferirsi sul campo principale per un lavoro prettamente tecnico-tattico agli ordini di Luca D’Angelo e del suo staff. Prima del ‘rompete le righe’ la tradizionale partitella su campo ridotto e a ranghi contrapposti.

Nel pomeriggio la squadra si è quindi diretta in pullman verso Milano per raggiungere la sede del ritiro pregara. Vi ricordiamo che domani potrete seguire tutti gli aggiornamenti in tempo reale sulla giornata dei nerazzurri sui canali ufficiali del Pisa Sporting Club.

L’articolo Allenamento a San Piero e partenza per Milano proviene da Ac Pisa 1909.