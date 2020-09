Coppa Italia: ufficializzato il calendario

La Lega Serie A ha ufficializzato le date della prossima edizione della Coppa Italia.

L’edizione 2020-2021 prenderà il via mercoledì 23 settembre con il Primo Turno Eliminatorio; le squadre Cadette entreranno in scena al Secondo Turno Eliminatorio programmato per mercoledì 30 settembre. Nei prossimi giorni sarà effettuato il sorteggio e verrà compilato anche il consueto tabellone

Queste le altre date:

Terzo Turno: mercoledi 28 agosto 2020

Quarto Turno: mercoledì 25 novembre 2020

Ottavi di finale: 13 gennaio 2021; 20 gennaio 2021

Quarti di finale: mercoledì 27 gennaio 2021

Semifinali: mercoledì 3 febbraio 2021; mercoledì 10 febbraio 2021

Finale: mercoledì 19 maggio 2021

