Il Responsabile della CAN Serie A e B Nicola Rizzoli ha affidato la gara Pisa-Juve Stabia in programma mercoledì 30 settembre (ore 15.00) e valida per il Secondo Turno Eliminatorio della Coppa Italia a Valerio Marini di Roma 1.

Il direttore di gara sarà assistito da Valerio Colarossi di Roma 2 e Marco Scatragli di Arezzo.

Il Quarto Uomo sarà Simone Galipo’ di Firenze

