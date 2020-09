La conferenza pregara del Tecnico

Ogni debutto mette sempre addosso un po’ di emozione.

Anche ad un tecnico come Luca D’Angelo che domani al “Mapei Stadium” contro la Reggiana (ore 21.00) taglierà il traguardo della terza stagione consecutiva alla guida della squadra nerazzurra: “Le emozioni sono le stesse della passata stagione anche se purtroppo avremo intorno uno scenario diverso. Mancherà il pubblico che sicuramente domani sarebbe stata una componente importante della partita“.

Una partita che rappresenta subito un test importante per il Pisa Sporting club: “Affrontiamo una squadra che viene dalla vittoria di un campionato, con un tecnico bravo e preparato e con ottimi calciatori. Avranno dalla loro entusiasmo e voglia di fare e per questo dovremo approcciare la partita con grande attenzione, cercando di fare bene le cose. Ci aspetta una partita dura“.

Condizione della squadra? “Mancheranno soltanto Meroni e Alberti che hanno problemi fisici. Per il resto avrò tutti a disposizione e sicuramente ripartiremo dai sistemi di gioco che sono per noi dei punti di riferimento“.

Ci sarà anche qualche volto nuovo: “Abbiamo la fortuna di avere un blocco di giocatori ormai ‘storico’ dal quale ripartiremo. Dobbiamo poi fare i complimenti alla Società per come ha saputo lavorare perché in tempi brevi abbiamo portato a casa i giocatori che volevamo“.

