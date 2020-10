Il Pisa Sporting Club comunica che dopo l’ultimo ciclo di tamponi eseguiti, è stato riscontrato un caso di positività al Covid-19 all’interno del Gruppo Squadra. Il calciatore risulta essere completamente asintomatico ed è stato immediatamente sottoposto alle misure preventive prescritte dalle normative sanitarie in vigore.

Nel rispetto del Protocollo la Società ha quindi proceduto ad isolare il Gruppo Squadra e ha provveduto ad effettuare un ulteriore ciclo di tamponi per ottenere uno screening nel giorno gara. Tutti i test effettuati hanno dato esito negativo per cui il Gruppo Squadra sarà regolarmente a disposizione per la gara di questa sera con il Monza

L’articolo Bollettino Sanitario Nerazzurro (20 ottobre 2020) proviene da Ac Pisa 1909.