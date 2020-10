Allenamento pomeridiano sul prato dell’Arena per il Pisa Sporting Club.

Capitan Gucher e compagni hanno effettuato una vera e propria rifinitura in vista del match di Coppa Italia in programma domani (ore 15.00) a Chiavari contro la Virtus Entella: una sfida che metterà in palio il passaggio al Quarto Turno della competizione con Torino o Lecce sullo sfondo come possibili prossime avversarie.

Sul sintetico del ‘Gastaldi’ si giocherà una sfida ad eliminazione diretta con eventuali tempi supplementari e calci di rigore in caso di parità al termine dei novanta minuti. Serviranno dunque tutte le energie disponibili in un periodo già molto intenso con il Pisa reduce da tre gare in una settimana (la Virtus Entella ha visto rinviare la propria gara di campionato in programma sabato scorso, ndr), due delle quali in trasferta e atteso sabato prossimo dal confronto esterno con il Vicenza.

Lo staff tecnico nerazzurro ha fatto svolgere al gruppo un breve riscaldamento prima di passare alla parte puramente tattica della seduta di allenamento: prima della fine, spazio anche alle esercitazioni sui calci piazzati.

L’articolo Coppa Italia: allenamento all’Arena per i nerazzurri proviene da Ac Pisa 1909.