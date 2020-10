Adesso è ufficiale.

La gara Virtus Entella-Pisa, valida per il Terzo Turno della Coppa Italia, si giocherà allo Stadio “Aldo Gastaldi” martedì 27 ottobre (ore 15.00). Sarà una gara ad eliminazione diretta, con eventuali tempi supplementari e calci di rigore in caso di parità al termine dei novanta minuti regolamentari: la vincente incontrerà al quarto turno (in trasferta) la vincente della sfida tra Torino e Lecce.

Questo è dunque il difficile ed intenso cammino che attende il Pisa nelle prossime tre settimane:

Sabato 17 ottobre

Salernitana-Pisa (ore 14.00)

Serie B – 3° giornata

Martedì 20 ottobre

Pisa-Monza (ore 21.00)

Serie B – 4° giornata

Venerdì 23 ottobre

Empoli-Pisa (ore 21.00)

Serie B – 5° giornata

Martedì 27 ottobre

Virtus Entella-Pisa (ore 15.00)

Coppa Italia – Terzo Turno

Sabato 31 ottobre

Vicenza-Pisa (ore 16.00)

Serie B – 6° giornata

Sabato 7 novembre

Pisa-Ascoli (ore 14.00)

Serie B – 7° giornata

L’articolo Coppa Italia: Virtus Entella-Pisa si giocherà il 27 ottobre (ore 15.00) proviene da Ac Pisa 1909.