Il Responsabile della CAN Serie A e B Nicola Rizzoli ha affidato la gara Pisa-Monza in programma martedì 20 ottobre (ore 21.00) e valida per la 4° giornata del Campionato Nazionale di Serie B a Marco Piccinini di Forlì.

Il direttore di gara sarà assistito da Davide Miele di Torino e Alessio Saccenti di Modena. Il Quarto Uomo sarà Luca Massimi di Termoli.

L’articolo Designazioni Arbitrali: Pisa-Monza sarà diretta da Marco Piccinini proviene da Ac Pisa 1909.