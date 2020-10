Il Responsabile della CAN Serie A e B Nicola Rizzoli ha affidato la gara Virtus Entella-Pisa in programma martedì 27 ottobre (ore 15.00) e valida per il Terzo Turno Eliminatorio della Coppa Italia a Luca Massimi di Termoli.

Il direttore di gara sarà assistito da Gabriele Nuzzi di Valdarno e Filippo Bercigli di Valdarno.

Il Quarto Uomo sarà Paride Tremolada di Monza.