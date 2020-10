Nessuna sosta nel programma di allenamenti del Pisa Sporting Club.

Dopo il successo in Coppa Italia contro la Juve Stabia, che ha permesso ai nerazzurri di raggiungere al Terzo Turno la Virtus Entella (appuntamento a Chiavari, mercoledì 28 ottobre) capitan Gucher e compagni sono tornati immediatamente ad allenarsi sui campi del Centro Sportivo di San Piero a Grado.

Pochi i giorni a disposizione per prepararsi alla difficile sfida interna con la Cremonese: oggi giornata interamente dedicata alla parte tecnico-tattica con un lavoro specifico per ogni reparto e partitella finale a ranghi contrapposti. Domani pomeriggio squadra ancora in campo a San Piero, mentre sabato mattina trasferimento all’Arena Garibaldi per la consueta rifinitura.

Domenica, ore 15.00, il debutto in campionato all’Arena Garibaldi.

L’articolo Nerazzurri di nuovo al lavoro: domenica torna il Campionato proviene da Ac Pisa 1909.