La conferenza stampa di Luca D’Angelo, allenatore del Pisa Sporting Club, in vista della gara di campionato contro l’Empoli.

PISA TV | LE PAROLE DI MISTER D’ANGELO IN VISTA DELL’EMPOLI

Le immagini registrate dalla redazione multimediale della società nerazzurra, direttamente dal canale Youtube ufficiale.

Via YouTube by Pisa Sporting Club