Le interviste a Robert Gucher, autore di una doppietta, Alessandro De Vitis e mister Luca D’Angelo dopo il 4-4 contro il Vicenza.

Musica:

Hooky with Sloane by Bird Creek

Creative Commons — Attribution 3.0 Unported— CC BY 3.0 https://creativecommons.org/licenses/…

Music provided by FreeMusic109 https://youtube.com/FreeMusic109

PISA TV | VICENZA-PISA, CHE SHOW! LE REAZIONI DEL POST-PARTITA

Le immagini registrate dalla redazione multimediale della società nerazzurra, direttamente dal canale Youtube ufficiale.

Via YouTube by Pisa Sporting Club