Tutto pronto per il debutto in campionato della Primavera Nerazzurra

E’ tutto pronto al “Masoni” di Fornacette per il debutto nel Campionato Primavera 2 della formazione nerazzurra guidata da Marco Masi che si troverà di fronte la Virtus Entella nella prima giornata del girone d’andata.

Appuntamenti importanti anche per Under 17 e Under 15 contro avversari prestigiosi. Ecco nel dettaglio le gare in programma in questo weekend:

Campionato PRIMAVERA 2

Pisa-Virtus Entella (sabato, ore 15.00)

Campo “Masoni”, via della Circonvallazione 1, Fornacette

Campionato UNDER 17

Pisa-Reggiana (domenica, ore 14.30)

Campo “Masoni”, via della Circonvallazione 1, Fornacette

Campionato UNDER 15

Pisa-Torino (domenica, ore 11.00)

Campo “San Cataldo”, via De Ruggiero 1, Pisa

