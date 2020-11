Pisa-Ascoli non si gioca: gara rinviata!

Il Presidente della Lega Nazionale Professionisti B, visto il C.U. LNPB n. 29 del 13 ottobre u.s.; vista l’odierna istanza presentata dalla società Ascoli Calcio 1898, in conformità a quanto previsto all’art. 3.1 del Comunicato sopra citato; dispone il rinvio della gara Pisa-Ascoli, valida per la 7° giornata di andata del Campionato Serie BKT 2020/2021, programmata per sabato 7 novembre p.v., ad altra data che verrà fissata dalla Lega Nazionale Professionisti B.

