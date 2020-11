Pisa Sporting Club – Official Web Tv

Settimana di sosta per le nazionali, i nerazzurri sono al lavoro in attesa della prossima partita di campionato contro la Reggina. Intanto Leonardo Loria torna finalmente in gruppo.

Pisa TV | Settimana dedicata alle nazionali: le ultime dal campo

Le immagini registrate dalla redazione multimediale della società nerazzurra, direttamente dal canale Youtube ufficiale.

Via YouTube by Pisa Sporting Club