Il Pisa viaggia in monopattino con Helbiz

Il Pisa Sporting Club sale sul monopattino ed entra ufficialmente nel futuro del trasporto urbano al fianco di Helbiz, nuova importante partner del sodalizio nerazzurro.

In città sono già operativi i mezzi della Helbiz, con il logo del Pisa Sporting Club ben impresso sul frontalino a simboleggiare un binomio di sicuro successo. Ovviamente anche il Presidente Giuseppe Corrado ha voluto provare i monopattini Helbiz che da oggi diventeranno uno strumento prezioso per gli spostamenti dalla sede di via Cesare Battisti all’Arena Garibaldi e non solo vista la praticità e l’originalità del mezzo già scelto e utilizzato da moltissimi concittadini per i loro impegni giornalieri

