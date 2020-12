Squadra nerazzurra in campo al Centro Sportivo di San Piero a Grado per prepararsi alla seconda sfida casalinga consecutiva in programma sabato (ore 14.00) con il Pordenone come avversario di turno.

Questo pomeriggio il tecnico Luca D’Angelo ha effettuato una seduta prettamente tattica impegnando tutto il gruppo a sua disposizione in una serie di esercitazione su campo regolamentare. Prima della conclusione dell’allenamento spazio anche ad una sessione di tiri in porta con il reparto offensivo, ovviamente, protagonista.

Domani pomeriggio trasferimento all’Arena Garibaldi per la consueta seduta di rifinitura al termine della quale sarà diramata la lista dei convocati.

L’articolo Nerazzurri in campo a San Piero: seduta tecnico-tattica proviene da Ac Pisa 1909.