Immediata ripresa degli allenamenti per il Pisa Sporting Club reduce dal successo interno sul Pordenone (1-0).

Questsa mattina la squadra nerazzurra ha effettuato una classica seduta post-gara con i calciatori scesi in campo all’Arena impegnati in un lavoro defaticante: tutti gli altri hanno svolto una serie di esercizi atletici e aerobici. Prima della fine c’è stato spazio anche per una partitella a ranghi contrapposti su campo ridotto.

Domani pomeriggio squadra nuovamente in campo a San Piero in quella che sarà una prova generale in vista del match di campionato in programma martedì (ore 21.00) all’Arena: sarà il Pescara l’avversario del Pisa nel turno infrasettimanale del campionato Cadetto.

Martedì mattina, infine, consueta rifinitura sul prato dell’Arena.

L’articolo Nerazzurri subito in campo per prepararsi al Pescara proviene da Ac Pisa 1909.