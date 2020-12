Le parole di Luca D’Angelo e Gaetano Masucci al termine di Spal-Pisa ai microfoni di PisaTV.

Pisa Sporting Club – Official Web Tv

PISA TV | La Spal cala il poker sul Pisa: l’analisi dei protagonisti

Le immagini registrate dalla redazione multimediale della società nerazzurra, direttamente dal canale Youtube ufficiale.

Via YouTube by Pisa Sporting Club