Prove generali all’Arena: i convocati per la gara col Chievo

Squadra nerazzurra in campo questa mattina all’Arena Garibaldi per completare la preparazione in vista del match in programma alle ore 19.00 contro il Chievo Verona.

Il tecnico Luca D’Angelo ha fatto svolgere al gruppo una serie di simulazioni di gioco e ha effettuato una serie di calci piazzati in entrambe le fasi (offensiva/difensiva). Al termine della seduta è stata diramata la lista dei convocati: Lorenzo Bechini, Francesco Belli, Simone Benedetti, Samuele Birindelli, Antonio Caracciolo, Alessandro De Vitis, Robert Gucher, Matteo Kucich, Francesco Lisi, Leonardo Loria, Michele Marconi, Marius Marin, Lorenzo Masetti, Gaetano Masucci, Luca Mazzitelli, Andrea Meroni, Simone Palombi, Simone Perilli, Eros Pisano, Alessandro Quaini, Giuseppe Sibilli, Nicholas Siega, Danilo Soddimo, Luca Vido.

