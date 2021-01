HIGHLIGHTS | PISA 2-1 ASCOLI Vittoria all’Arena in rimonta!

Grazie alle reti di Vido al 79′ e uno strepitoso gol del subentrato Birindelli al 82′, il Pisa acciuffa in rimonta la prima vittoria stagionale tra le mura dell’Arena Garibaldi e dà il via alla rimonta in campionato.

Pisa Sporting Club – Official Web Tv

Le immagini registrate dalla redazione multimediale della società nerazzurra, direttamente dal canale Youtube ufficiale.

Via YouTube by Pisa Sporting Club