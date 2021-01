Il Pisa all’Arena per preparare la trasferta in Laguna

Allenamento pomeridiano all’Arena Garibaldi per il Pisa Sporting Club.

Il percorso di avvicinamento alla sfida di lunedì prossimo in casa del Venezia (ore 15.00) è proseguito quindi sul terreno di casa, ancora una volta sotto una fastidiosa pioggia. Lo staff tecnico nerazzurro ha impegnato il Gruppo Squadra al completo in una seduta principalmente tecnico-tattica con la parte finale dedicata ad una esercitazione sulle conclusioni in porta.

Domani mattina, sempre all’Arena Garibaldi Stadio “Romeo Anconetani”, appuntamento con l’allenamento di rifinitura al termine del quale i convocati dal tecnico Luca D’Angelo si metteranno in viaggio per raggiungere il Veneto.

