Allenamento pomeridiano per il Pisa Sporting Club.

Lo staff nerazzurro ha radunato la squadra al Centro Sportivo di San Piero a Grado per una seduta prettamente tecnico-tattica con il lavoro incentrato sulle esercitazioni a tutto campo e sulle simulazioni di gioco. Prima della fine, spazio anche ad una partitella a ranghi contrapposti su campo ridotto alla quale hanno preso parte tutti i calciatori a disposizione. Per la gara di sabato prossimo contro il Brescia, lo ricordiamo, non potranno sicuramente essere a disposizione gli infortunati Gaetano Masucci e Lorenzo Masetti, oltre allo squalificato Antonio Caracciolo.

Domani pomeriggio squadra ancora in campo a San Piero, mentre la rifinitura è fissata per venerdì all’Arena.

L’articolo Nerazzurri in campo nel pomeriggio: seduta tecnico-tattica proviene da Ac Pisa 1909.