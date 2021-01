Pisa-Reggiana 1-0, continua la corsa dei nerazzurri

Nella ventesima giornata della Serie B, il Pisa si impone con il minimo scarto. La sfida contro il Reggiana si è risolta al 45° minuto. Il gol che ha permesso ai padroni di casa di ottenere i tre punti è stato firmato da Marconi

Un gol di Michele Marconi ha deciso il match tra Pisa e Reggiana. Il momento della svolta è arrivato quando in molti pensavano che le squadre sarebbero rientrare negli spogliatio per l’intervallo ancora in parità.

La rete della vittoria è stata infatti siglata al 45′ e il Reggiana, nonostante gli sforzi, non ha più trovato la forza per riequilibrare la situazione. Le occasioni non sono mancate anche se sono arrivate un po’ ad intermittenza. Nel secondo tempo, gli uomini di Luca D’Angelo non sono riusciti a trovare il gol della sicurezza, arginando però ogni iniziativa avversaria e conquistando tre punti preziosi grazie al successo finale per 1-0.

Le voci dei protagonisti

Tabellino

PISA (4-3-1-2). Gori; Birindelli, Meroni, Caracciolo, Lisi; Gucher, Quaini (79′ De Vitis), Marin (71′ Marsura); Vido (79′ Soddimo); Palombi (71′ Siega), Marconi (89′ Varnier). A disposizione. Perilli, Loria; Pisano, Bechini, Mastinu. Allenatore D’Angelo.

REGGIANA (4-3-1-2). Cerofolini; Libutti (85′ Lunetta), Rozzio, Ajeti (72′ Costa), Gyamfi; Muratore, Espeche (72′ Pezzella), Laribi (79′ Cambiaghi); Radrezza; Ardemagni, Mazzocchi (72′ Zamparo). A disposizione. Voltolini, Venturi; Martinelli, Yao, Kirwan, Del Pinto. Allenatore Alvini.

Arbitro. Daniele Paterna di Teramo (Dei Giudici-Trinchieri. 4° uomo Robilotta).

Rete. 45′ Marconi (P)

Note: Ammoniti Ajeti (R), Laribi (R), Libutti (R), Marin (P), Lisi (P), Soddimo (P). Recupero 2′ pt; 4′ st.