Il Responsabile della CAN Serie A e B Gianluca Rocchi ha affidato la gara Pisa-Spal in programma domenica 22 agosto (ore 20.30) e valida per la 1° giornata del campionato Serie BKT a Giacomo Camplone di Pescara.

Il direttore di gara sarà assistito da Vittorio Di Gioia di Modena e Mario Vigile di Cosenza.

Il Quarto Uomo sarà Giuseppe Collu di Cagliari.

VAR. Marco Serra di Torino.

AVAR. Stefano Alassio di Imperia.