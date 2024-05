Pisa. Proseguono senza soste gli allenamenti

Il Pisa Sporting Club ha ripreso questa mattina gli allenamenti.

Rientrata nella serata di ieri dalla trasferta di Cremona la squadra nerazzurra ha iniziato oggi la breve preparazione in vista del match contro il Sud Tirol in programma domenica (ore 15.00) all’Arena.

Sarà, come detto, una settimana ‘cortissima’ quella dei nerazzurri che dopo la seduta odierna svoltasi al “Cetilar”, torneranno al Centro Sportivo di San Piero domani (venerdì) pomeriggio e quindi effettueranno la rifinitura della vigilia sabato mattina all’Arena.

Giudice Sportivo

Intanto sono già state rese note le decisioni del Giudice Sportivo Cons. Ines Pisano, in merito all’ultimo turno del campionato; nessuna sanzione per i nerazzurri mentre il Sud Tirol dovrà fare a meno del calciatore Simone Davi appiedato per un turno. Nell’elenco dei diffidati del Pisa Sporting Club figurano attualmente Gabriele Piccinini, Miguel Veloso, Arturo Calabresi, Pietro Beruatto e Stefano Moreo

Pisa-Sud Tirol sarà diretta da Fabio Maresca

Il Responsabile della CAN Serie A e B Gianluca Rocchi ha ufficializzato le designazioni arbitrali relative alla 37esima giornata del Campionato Serie BKT. Questi i designati per la gara Pisa-Sud Tirol in programma domenica 5 maggio (ore 15.00) all’Arena Garibaldi Stadio “Romeo Anconetani”

Arbitro. Fabio Maresca (Napoli)

1° Assistente. Pasquale Capaldo (Napoli)

2° Assistente. Mattia Scarpa (Reggio Emilia)

4° Ufficiale. Antonio Di Reda (Molfetta)

Var. Davide Ghersini (Genova)

Avar. Niccolo’ Baroni (Firenze)