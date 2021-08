Si comunica che la partita Pistoiese – Cesena, valevole per il primo turno di Coppa Italia di Serie C, si terrà Domenica 22 agosto 2021 allo Stadio Manuzzi Cesena, anziché Sabato 21 a Pistoia. Le due società, Us Pistoiese e Cesena FC, come previsto dall’art. 5 del regolamento della Coppa Italia Serie C 2021/2022, si sono accordate per ottenere il posticipo della gara e l’inversione di campo.