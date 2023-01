In relazione agli articoli riportati, in data odierna, sulle testate giornalistiche locali, si precisa che nessun tesserato della US Pistoiese 1921 ha rilasciato dichiarazioni agli organi di stampa.

Pertanto, si invitano e diffidano le testate giornalistiche locali a non riportare frasi dei tesserati in virgolettato.

L’articolo Nessuna dichiarazione rilasciata sulla stampa odierna proviene da US Pistoiese 1921.