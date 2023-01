Pontedera-Lucchese: biglietti a 1€ per donne e ragazzi Under17

L’U.S Città di Pontedera comunica che, in occasione della partita casalinga contro la Lucchese, in programma domenica 15 gennaio, alle ore 14.30, i biglietti per i ragazzi Under 17 e per tutte le donne (senza limiti di età), verranno venduti alla cifra simbolica di 1€. Nei prossimi giorni vi spiegheremo le modalità di acquisto dei tagliandi, vi aspettiamo allo stadio per la prima partita casalinga del 2023!

