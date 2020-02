In virtù della decisione del Gos per la partita Arezzo-Robur Siena, in programma mercoledì 26 febbraio alle ore 20:45, di rendere indispensabile il possesso della fidelity card (tessera del tifoso) per acquistare il biglietto, Robur Siena informa i tifosi bianconeri che si rende disponibile a partecipare al 50% della spesa della stessa tessera, che ha il costo di 10 euro. La fidelity card può essere emessa nella sede della società, in via Banchi di Sopra 72 al secondo piano, nelle giornate di lunedì e martedì dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 15 alle ore 17.

L’articolo Arezzo-Robur Siena, fidelity card: la società partecipa al 50% del costo della tessera sembra essere il primo su Robur Siena.