Il difensore bianconero Mirko Romagnoli ha fatto il punto della situazione dopo la partita d’allenamento con l’Under 17:

“Purtroppo stiamo affrontando questo stop obbligato, ci stiamo allenando sempre al massimo anche se non abbiamo l’impegno della partita, facciamo la settimana tipo di lavoro come se dovessimo scendere in campo la domenica. Continuiamo a lavorare duramente, sperando di poter tornare a giocare il prima possibile. Secondo me stiamo bene sia a livello fisico che a livello mentale, abbiamo pareggiato con una grande squadra come il Monza, ed abbiamo fatto altri buoni risultati: potevamo fare un po’ meglio in alcune situazioni, secondo me pero’ siamo su una buona strada, il secondo posto è distante 5 punti e dobbiamo continuare a lottare. Ci sono tantissime squadre in pochi punti, togliendo il Monza che sta facendo un campionato a sé: la situazione per il resto è molto equilibrata, possiamo dire la nostra e fare bene. Aver ritrovato la maglia da titolare per me ha avuto un grande significato, era da un po’ che non giocavo e dovevo ritrovare la fiducia anche in campo: sono abbastanza soddisfatto, potevo aver fatto meglio in alcune situazioni ma ogni giorno vengo ad allenarmi con l’obiettivo di conquistarmi il posto da titolare. Personalmente mi trovo meglio con la difesa a 3, sia a Rimini che nella scorsa stagione qua a Siena ho giocato spesso con questa impostazione, il mister alterna i due moduli in base alle sue esigenze”.

L’articolo Il punto della situazione con Mirko Romagnoli sembra essere il primo su Robur Siena.