Mister Dal Canto ed Icardi al termine della partita con la Pistoies

In sala stampa il commenti di mister Alessandro Dal Canto dopo il pareggio per 1-1 con la Pistoiese:

“Non ho visto l’episodio del rigore, ma non ci sto a perdere tempo: non avremmo dovuto concedere alla Pistoiese di rimettere in piedi la partita, è la terza volta che succede dopo le sfide con la Juventus U23 e con il Lecco, e anche oggi avevamo la superiorità numerica. Dimostriamo poche palle, oggi aldilà del risultato è stata la peggior partita della mia gestione e me ne prendo le responsabilità: quello che facciamo non basta, decantiamo a tutti che vogliamo fare un campionato di livello ma questo non è il cammino giusto, oggi la squadra è stata buia, spenta, imprecisa, abbiamo dimostrato per la terza volta incapacità di portare a casa il risultato. E’ meglio se guardiamo quelle che inseguono piuttosto che il secondo posto, perchè stiamo facendo i danni. Non avremmo meritato la vittoria, ma quando arrivi al 93esimo in vantaggio e non riesci a portare a casa il bottino pieno secondo me è da manicomio”.

Le parole di Simone Icardi:

“Dovevamo portare a casa i 3 punti, era importante per il nostro percorso, abbiamo preso gol all’ultimo, speravo molto meglio per il mio primo gol. Abbiamo tenuto il campo, contro una buonissima squadra, negli ultimi 15 metri ci è mancato il guizzo ma abbiamo tenuto il campo fino al 94esimo, c’è veramente tanto rammarico. Il mister mi ha chiesto di stare dentro al campo, di infastidire l’avversario con inserimenti centrali, di dare superiorità in fase offensiva, siamo riusciti a bucarli diverse volte in 20 minuti”.

