Vittoria in trasferta per i ragazzi dell’Under 16 di mister Alessandro Signorini contro il Ravenna per 2-0, in gol per i bianconeri Dema e Bifini. Il tabellino:

RAVENNA: Basti, Sarra (70’st Pansini), Simoncelli, Maragon (int. Iachetta), Bezzi, Boccali (int. Caniato), Brigliadori, Vittori, Sabbadini (int. Imperato), Andreani, Saluce (59’st Montanari). All. Cappani a disp: Filippini, Teppelli, Allushaj

ROBUR SIENA: Filippis, Casini C., Sonnini (72’st Moruzzi), Barbera, Mezzasoma, Ionescu, Casini V., Dema, Bifini (60’st Pomi), Hagbe (65’st Bonechi), Iasparrone (72’st Vario). All. Signorini a disp: Viti

Arbitro: Lauri di Modena

Ammoniti: Boccali, Saluce, Ionescu

Marcatori: Dema 25’pt, Bifini 52’ st

Sconfitta in trasferta per i ragazzi dell’Under 13 di mister Giuseppe Panarelli nel derby contro la Fiorentina. Per i bianconeri sono scesi in campo Simonetti, Boduri, Giorgi, Marrone, Ciacci, Montagna, Ruiz, Tellini, Ronchi, Carli, Di Blasi, Sani, Piazzalunga, Caponi, Neri, Puppato, Bolognesi e Helg.

PRIMO TEMPO: 1-0

SECONDO TEMPO: 0-0

TERZO TEMPO: 3-0

GIOCHI D’ABILITÀ: 23-20







L’articolo Vittoria per l’Under 16. Under 13 impegnata con la Fiorentina sembra essere il primo su Robur Siena.