Vittorie per Under 17, Under 15 e Under 14. Sconfitta per l’Under 16

Vittoria In trasferta contro il Pontedera per L’Under 17 di mister Gill Voria con il risultato di 1-3, in gol per i bianconeri Barontini M. doppietta e Hodza. Il tabellino:

PONTEDERA: Vigilucci, Petri (40’st Di Bella), Bianchi (40’st Natali), Cardini, Guidi, Faye B. (40’st Innocenti), Magozzi (24’st Noui), Canfora (40’st Martucci), Bartoli (12’st Valentino), Romei, Ortu. All. Caponi a disp: Borghini, Faye J., Daka,

ROBUR SIENA: Boraschi, Mezzasoma (30’st Morosi), Barontini P., Tiberi, Ademi (12’st Danielli), Sisinni, Scali, Barontini M., Hodza (40’st Sarno), Perrella (40’st Cipriani), Clemente. All. Voria a disp: Posarelli, Larosa, Malafronte, Sinani.

Arbitro: Pascali di Pistoia

Ammoniti: Magozzi, Perella, Hodza, Mezzasoma, Ademi, Clemente

Marcatori: Carfora 15’pt, Hodza 29’pt e 34’st, Barontini M. 21’st

Sconfitta In trasferta contro l’Imolese Per L’Under 16 di mister Alessandro Signorini con il risultato di 2-0.

Vittoria in trasferta per i ragazzi dell’Under 15 di mister Gianni Maestrini contro il Pontedera con il risultato di 1-3, in gol per i bianconeri Tatini, Hilla e Pugliese. Il tabellino:

PONTEDERA: Cavallini, Gattai, Tosi (55’st Canu), Taizzani (48’st Fiaschi), Barbafieri, Di Giuseppe (36’pt Orsini), Cantini (48’st Zucchelli), Conticelli, Gentili (36’pt Cecconi), Cremonini, Castiglioni (36’pt Barghini). All. Pallini a disp: Strambi, Bellucci, Colligiani.

ROBUR SIENA: Pignattai, Forconi, Batoni, Tatini (36’pt Volentieri), Pugliese, Pasqualetti (69’st Pecci), Seri, Badii (62’st Cataldo), De Dominicis, Cattich, Teodorani (34’pt Hilla). All. Maestrini a disp: Nadalin, Fineschi, Pianigiani.

Arbitro: Di Legge di Pisa

Ammoniti: Di Giuseppe, Taizzani, Cantini, Pignattai

Marcatori: Conticelli 44’pt rig, Tatini 34’pt, Hilla 53’st, Pugliese 54’st

Vittoria in casa per l’Under 14 di mister Leonardo Pericoli nel derby contro i pari età dell’Arezzo con il risultato di 3-1, in gol per i bianconeri Mannucci e doppietta di Suplja. Il tabellino:

ROBUR SIENA: De Lucia, Pescucci (55’st Radice), Repola (60’st Peruzzi), Calabró, Cruciani (50’st Biliotti), Bonechi (63’st Cipollini), Mannucci (59’st Biliotti), Parri (50’st Bove), Guadagnoli (59’st Senni), Suplja, Malcangio. All. Pericoli a disp: Simonetti, Bonadonna, Bruni, Senni.

AREZZO: Sacchetti (61’st Rossi), Vivoli (52’st Meoni), Aramini (35’pt Gori), Jasharovski, Farsetti, Sonnati, Pinzuti (60’st Bavone), Montanari, Pappagallo (61’st Abboccato), Ferretti (45’st Lazzeri), Celli (56’st Pierozzi). All. Narducci

Ammoniti: Bonechi, Peruzzi, Sonnati, Bavone

Marcatori: Mannucci 4’pt, Suplja 13’pt e 52’st, Ferretti al 7’pt











