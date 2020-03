Berretti: Viterbese-Robur Siena 2-1

Sconfitta in trasferta per la Berretti di mister Stefano Argilli contro la capolista Viterbese, con il risultato di 2-1. In gol per i bianconeri Rimedio. Il tabellino:

VITERBESE: Gemelli, Macri, Capati, Moretti (20’st Vari), Furia, Lisi, Ferramisco (43’st Lauri), Iurato, Menghi, Almonte (20’st Zanon), Canizzaro (33’st Fondi). All.Boccolini a disp: Torelli, Giannetti, Ercolani, Pasquarelli, Vergaro, Verderame.

ROBUR SIENA: Marcocci, Busini, Seazzu (23’st Sisinni), Basilicata, Abazi, Hoxhaj (1’st Rimedio), Sestini, Chiti, Cioni (1’st Del Grosso), Discepolo (1’st Mazzei), Arigó (1’st Borgognoni). All.Argilli a disp: Petrucci

Arbitro: Di Virgilio di Ciampino

Assistenti: Gallese e Guadagni di Roma 1

Marcatori: 42’pt Almonte, 5’st Menghi, 8’st Rimedio

Ammoniti: Arigó, Basilicata, Del Grosso, Sestini

