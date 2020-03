Sospesi anche gli allenamenti della prima squadra

Robur Siena, preso atto del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 con il quale vengono adottate misure urgenti di contenimento del virus COVID-19 sull’intero territorio nazionale, vista la disposizione della Lega Pro di rinviare, a data da destinarsi, tutte le gare in programma dal 10 marzo 2020 al 03 aprile 2020 e considerato che il Consiglio della Figc ha sospeso le partite organizzate dalle Leghe in programma su tutto il territorio nazionale fino al 3 aprile, ha deciso di sospendere anche gli allenamenti della prima squadra fino a data da destinarsi. La decisione è stata presa dalla società e dal responsabile sanitario Domenico Di Mambro, che hanno disposto ai propri tesserati di osservare tutte le precauzioni da tenere, compreso l’obbligo di restare in provincia e di evitare qualsiasi spostamento. L’invito è quello di attenersi scrupolosamente alle disposizioni indicate, a cominciare da quella di restare presso il proprio domicilio, mantenendo comunque costanti rapporti a distanza con la società.

