Tornano le Uova di Pasqua bianconere

Per il quarto anno consecutivo tornano le uova di Pasqua della Robur Siena, con sorpresa ufficiale a colori bianconeri. L’ufficio marketing conferma la collaborazione con “Lucia Ciocciolato” della ditta “Antica Pasticceria Masoni”, azienda con sede in Località Belvedere a Colle di Val d’Elsa. Le uova di Pasqua della Robur Siena sono in vendita nei seguenti supermercati di Siena:

– Coop “Le Grondaie”, strada del Paradiso, 1/3/5

– Carrefour Acquacalda, via delle Province, 28

