Robur Siena esprime un profondo cordoglio per la scomparsa di Gigi Simoni, dirigente sportivo, allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, scomparso all’età di 81 anni. Simoni ha allenato la Robur in serie A nella stagione 2004-2005. Dalla presidente Anna Durio, e dalla società tutta, sentite condoglianze alla famiglia e agli amici di Gigi. (foto: Fabio Di Pietro)

