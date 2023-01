San Donato Tavarnelle – Reggiana: un bus per i tifosi

In attesa di comunicare nella giornata di domani, martedì 24 gennaio, le modalità con le quali acquistare i biglietti per la 23esima giornata di campionato in programma sabato 28 gennaio alle ore 14.30 allo stadio ‘Brilli Peri’ di Montevarchi fra il San Donato Tavarnelle e la Reggiana, la società giallo blu ha organizzato un pullman per consentire ai tifosi di sostenere la squadra in questa delicata sfida di campionato.

Il ritrovo sarà allo stadio ‘Pianigiani’ di Tavarnelle val di Pesa alle ore 12.30, con partenza alle 12.45 in direzione di Montevarchi.

Il costo del pullman è di 10 euro a testa. Per prenotarsi si può telefonare al seguente numero di cellulare: 3393314957