Allenamento congiunto, Siena-Montecatini 5-1

Il Siena ha svolto un allenamento congiunto con la formazione del Montecatini (Eccellenza) sul campo di Borgo a Buggiano. La gara è terminata 5-1. E’ sceso in campo per uno spezzone di seduta di lavoro l’attaccante Giuseppe Caccavallo da qualche giorno aggregato alla rosa del Siena in attesa di formalizzare il contratto. Le reti: al 18’ Conson; 25’ Cipriani; 33’ e 41’ Disanto, 68′ Conti, 77′ Caccavallo.

Queste le formazioni:

Siena (4-3-3) 1 Lanni (60′ Mataloni), 25 Darini (80′ Myrzoyan), 5 Conson (55′ Milesi), 3 Terigi (55′ Zaccone), 6 Farcas (80′ Morosi), 46 Gatto (55′ Amoruso), 54 Acquadro (55′ Cardoselli), 14 Bani (55′ Marcellusi), 20 Guberti (55′ Peresin), 9 Ricciardo (46′ Conti), 16 Disanto (55′ Caccavallo). All: Alberto Gilardino.

Valdinievole Montecatini (4-3-3): 1 Petroni, 2 Isola, 3 Benvenuti S., 4 Benvenuti D., 5 Giglio, 6 Asani (65′ Malucchi), 7 Cipriani (65′ Corona), 8 Fanti (45′ Ortu), 9 Malih, 10 Benvenuti L., 11 Granucci (65′ Maglio). All: Ciro Mucedola.

Al mattino la squadra ha svolto un lavoro atletico propedeutico alla partitella del pomeriggio.

Domani, ultimo giorno di ritiro a Montecatini Terme. Mister Alberto Gilardino ha previsto una seduta defaticante tra palestra e campo.

