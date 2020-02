Mister Di Donato in conferenza: “Non pensiamo al mercato, Albinoleffe squadra spigolosa”

Ha parlato mister Daniele Di Donato in conferenza stampa, a due giorni da Albinoleffe-Arezzo, match valevole per la ventiquattresima giornata di Serie C. Queste le sue parole:

Si parte: “Io sono concentrato sulla partita con l’Albinoleffe, non ci possiamo permettere distrazioni figlie del mercato. Mi fido del direttore, che è a Milano e sa cosa fare: sono in buone mani. Noi pensiamo a preparare al meglio il match di domenica”

Come ha influito il mercato in queste settimane? “Noi siamo professionisti e dobbiamo cercare di fare il massimo per l’Arezzo, anche perché finora la società non ci ha fatto mai mancare nulla”

Sul modulo anti-Albinoleffe: “Vedendo il campo di Gorgonzola ho cercato di provare un centrocampo più folto, vediamo in questi giorni. Loro son pratici, badano a chiudersi e a ripartire, dovremo prepararci ad una partita di sofferenza, sulle seconde palle. La difesa sta reggendo bene, vediamo se confermarla in blocco. Sarà una partita spigolosa”

Belloni? “Viene da una settimana in cui ha avuto una piccola bronchite, sicuramente viene con noi però bisogna vedere come sta. In campo ho bisogno di gente pronta ed in forma”

Sul mercato ed il futuro: “Io alleno i ragazzi che ho, domani tireremo le somme. Pensiamo a fare più punti possibili, guardando partita dopo partita con l’obiettivo anche di far crescere e valorizzare i nostri ragazzi più giovani, vedi Pissardo che contro la Pergolettese è stato tra i migliori ed è cresciuto tanto in questi mesi. E questo è un bene per l’Arezzo”

