Arezzo in avanti con Gori, poi il pareggio di Cori: Albinoleffe-Arezzo 1-1

Allo stadio “Città di Gorgonzola” l’Arezzo sifda l’Albinoleffe nella ventiquattresima giornata del campionato di Serie C 2019/20. Queste le formazioni ufficiali:

ALBINOLEFFE: Abagnale, Gavazzi, Gusu, Gonzi, Cori, Mondonico, Canestrelli, Giorgione, Genevier, Sibilli, Petrungaro. A disp: Savini, Bredi, Quaini, Riva, Sokhna, Calì, Nichettini, Ravasio, Bertani, Gelli, Galeandro. All: Marco Zaffaroni.

AREZZO: Pissardo, Picchi, Foglia, Cutolo, Ceccarelli, Piu, Luciani, Gori, Corrado, Baldan, Tassi. A disp: Daga, Sereni, Borghini, Belloni, Mesina, Sbarzella, Pandolfi, Sussi, Volpicelli, Aramini. All: Daniele Di Donato.

Si parte!

6′ Si fa vedere l’Albinoleffe in avanti: destro di Petrungaro, nessun problema per Pissardo

9′ Ancora Petrungaro, questa volta al volo: Pissardo respinge in corner

21′ GOOOOOOL AREZZOOOO!!! Ha segnato Gabriele Gori sugli sviluppi di un calcio d’angolo!

25′ Ancora Arezzo: ci prova Foglia dal limite, potente ma poco preciso

30′ Stacca di testa Gori su calcio d’angolo: palla di poco alta sopra la traversa

31′ Ammonito Baldan

40′ Destro di Gonzi da fuori: para Pissardo

45′ Concessi 3′ di recupero

45’+1′ Destro di Cutolo da buona posizione, deviato da un difensore dell’Albinoleffe

45’+1′ Ammonito Ceccarelli

45’+3′ Finisce qui il primo tempo di Albinoleffe-Arezzo

46′ È iniziato il secondo tempo!

49′ Ci prova Cutolo dal limite! La palla termina fuori alla destra di Abagnale

51′ Colpo di testa di Canestrelli su calcio d’angolo, palla alta sopra la traversa

55′ Che occasione per l’Arezzo! Prima di testa e poi su cross di Cutolo, Gori si divora il gol del raddoppio

56′ Ammonito Gusu

57′ Cutolo ci prova su punizione da posizione defilata: palla centrale e comoda per Abagnale

58′ Gol Albinoleffe: ha segnato Cori

59′ Prova a reagire l’Arezzo: Cutolo con il sinistro dalla distanza, fuori

61′ Traversa di Picchi! Cross di Cutolo dalla sinistra e colpo di testa, ma la palla si stampa sul legno

65′ Cambio Albinoleffe: esce Cori, entra Ravasio

66′ Cambio Albinoleffe: esce Petrungaro, entra Gelli

74′ Cambio Arezzo: esce Piu, entra Belloni

78′ Che occasione per l’Albinoleffe: Gusu con il piatto destro da buona posizione spara alto

87′ Cambio Albinoleffe: esce Giorgione, entra Nichetti

90′ Concessi 3′ di recupero

90’+3′ Finisce qui Albinoleffe-Arezzo!

L’articolo Arezzo in avanti con Gori, poi il pareggio di Cori: Albinoleffe-Arezzo 1-1 proviene da SS AREZZO.