Mister Di Donato in conferenza: “Pro Patria squadra tosta. Noi in emergenza, ma mi aspetto il 100% da chi scenderà in campo”

Ha parlato mister Daniele Di Donato all’antivigilia di Pro Patria-Arezzo, match valevole per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie C 2019/20 in programma domenica 16 febbraio alle ore 15:00 presso lo stadio “Speroni” di Busto Arsizio. Queste le sue parole:

Si parte: “Per domenica dovremo fare la conta dei disponibili, Foglia (Michele) e Benucci hanno avuto dei problemi negli scorsi giorni. Gori non lo so, Cutolo sicuramente non sarà disponibile. Siamo in emergenza, però ho la fortuna di avere dei ragazzi in gamba, siamo pronti alla battaglia. Andiamo a Busto per fare nostra una partita difficile, contro una squadra di categoria, pratica, fisica, da tenere sotto controllo come la Pro Patria”

Contro la Pro Patria serve una squadra operaia? “Noi dobbiamo essere sempre squadra operaia, non dobbiamo specchiarci in quello che facciamo ma prima di tutto sempre andare al sodo, dobbiamo sempre mettere per prime intensità, voglia e corsa. Chi scende in campo deve essere al top”

Sui nuovi in campo: “Sto provando qualche soluzione alternativa, magari con Caso e/o Belloni un po’ più avanti. I nuovi non hanno molti minuti nelle gambe, ma voglio avere risposte positive da quelli che manderò in campo dal primo minuto. Non voglio rischiare giocatori importanti in vista del prosieguo del campionato”

Coperta corta? “Siamo un po’ in emergenza, vedremo le soluzioni migliori nei prossimi due giorni. A undici ci arriviamo, questo è l’importante, con la consapevolezza che chi scenderà in campo darà il 100%”

Su Antonini: “Si sta allenando con noi, non è ancora tesserato ma sia fisicamente che tecnicamente è messo bene, vediamo nei prossimi giorni se potrà esserci utile”

