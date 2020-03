L’Arezzo al compleanno di Allegra La Cava

Ieri pomeriggio, presso il Palazzo di Campagna “La Ginestrella” si è tenuta una bella festa per il compleanno di Allegra La Cava. Era presente l’intero Staff Tecnico e molti calciatori in rappresentanza della Prima Squadra, che hanno voluto omaggiare con la loro presenza i 6 anni di Allegra, mamma Adua, papà Giorgio e zia Maura. Presenti anche tanti amici e conoscenti per festeggiare insieme a tanti bambini che sono stati i veri protagonisti della giornata, con molti giochi ed animazioni organizzati per loro. La SS Arezzo, anche a nome dei tanti sportivi Amaranto, coglie l’occasione per formulare i migliori auguri alla bellissima Allegra.

