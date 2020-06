All’Amaranto Store arrivano le maglie ufficiali 2019/20 del Cavallino Rampante

La Società Sportiva Arezzo comunica che dalla giornata di domani lunedì 22 giugno 2020, presso l’Amaranto Store di Via Verdi 27 (Di Di Gioielli), sarà messo in vendita un esclusivo lotto a numero limitato di maglie da gioco ufficiali (100 pezzi con official patch Lega Pro) del Cavallino Rampante, indossate dai giocatori della Prima Squadra durante la stagione sportiva 2019/20. Le maglie avranno un costo di 59 euro e saranno disponibili fino ad esaurimento scorte.

