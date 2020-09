Accrediti stagionali per giornalisti, fotografi e operatori: modalità e info

A partire dalla giornata di oggi 21 settembre 2020 sono aperte le procedure di accreditamento stagionale per giornalisti, operatori e fotografi in ordine alle partite interne casalinghe della S.S. Arezzo (Campionato e Coppa Italia Serie C).



Ogni testata dovrà fornire:

– richiesta formale su carta intestata, a firma del Direttore Responsabile, con indicati gli inviati e mansioni per cui si richiede accredito per la stagione 2020/21.



Per ogni inviato per cui si richiede accredito:

– copia di un documento di identità in corso di validità (e per i giornalisti copia tessera dell’O.D.G.) ;

– eventuale richiesta di pass per auto di servizio, indicando targa e modello dell’auto (è garantito un solo pass auto per testata);

– indicare se interessati alla mix zone o alla sala stampa (sarà consentito accesso solo in una delle due zone, non in entrambe).

Tutto il materiale dovrà essere inviato SOLO ED ESCLUSIVAMENTE a questo ufficio stampa all’indirizzo mail ufficiostampa@ssarezzo.it, tassativamente entro e non oltre le ore 15:00 di venerdì 2 ottobre 2020.

Sarà cura di questo ufficio stampa dare conferma del corretto accreditamento a seguito delle richieste che verranno prese in esame tramite mail, tenendo presenti le limitazioni, imposte della FIGC, finalizzate al contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19

L’assegnazione dei posti stagionali in tribuna stampa avverrà solo dopo il termine delle procedure di accreditamento, e ne sarà data comunicazione prima dell’esordio casalingo. I pass saranno consegnati direttamente dall’Ufficio Stampa nei tempi e nei modi che verranno indicati, unitamente alla conferma del corretto accreditamento. Inoltre si prega di prendere visione del regolamento sul nostro sito http://www.ssarezzo.it/accrediti.

Per qualsiasi ulteriore chiarimento potete contattarci alla mail ufficiostampa@ssarezzo.it

