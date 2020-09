La S.S. Arezzo comunica che domenica 13 settembre alle ore 17.00, presso lo Stadio Comunale di Chianciano, è in programma un test amichevole con la U.S. Viterbese 1908, formazione che milita nel campionato di Serie C girone C.

La partita si svolgerà a porte chiuse per il pubblico.

I giornalisti e operatori interessati dovranno mandare richiesta alla mail ufficiostampa@ssarezzo.it preferibilmente entro le 12.00 di sabato 12 settembre.

L’articolo Amichevole con la Viterbese a Chianciano proviene da SS AREZZO.